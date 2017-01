Seit Jahren erfreut sich das Automatenspiel „Alles Spitze“ größter Beliebtheit in allen Spielhallen hierzulande. Es ist erfrischend anders als all die anderen Spiele, die sich oftmals nicht groß unterscheiden und lediglich am Design zu erkennen sind. Bei „Alles Spitze“ gibt es nur noch eine Walze und lediglich fünf verschiedene Symbole, von denen vier Gewinne mit sich bringen!

Ein Kleeblatt, eine Münze, das Merkursymbol und ein Käfer bringen jedem Spieler satte Gewinne. Einzig der Teufel sorgt dafür, dass man nicht mit jeder Drehung bares Geld und im Handumdrehen reich wird. Trifft man hingegen den Käfer, so erhöht sich der Käfer-Jackpot und wächst immer weiter an, bis man ihn letzten Endes vollständig gewonnen hat.

Das gleiche gilt auch für die Münze und das Kleeblatt. Die Merkursonne hingegen sorgt dafür, dass alle drei Türme höher wachsen und man der Auszahlung immer näherkommt. Einen besonderen Bonus erwartet den Spieler, der es schafft, dass alle drei Säulen gleichzeitig die Grenze zur Auszahlung erreichen: Hier gibt es 10 kostenlose Action-Games, die den Gewinn noch weiter steigern werden!

Wie man sich direkt bei Sunmaker anmeldet und dieses einmalige Spiel genießen kann, erfährt man hier. Doch bevor man lange und erfolglos nach „Alles Spitze“ sucht, muss man wissen, dass der Online-Automat hier einen anderen Namen trägt: „King of Luck“ birgt exakt die gleichen Spielregeln wie das bekannte und bewährte „Alles Spitze“, das man aus der heimischen Spielothek kennt.

Ein Vorteil der Internet Variante ist aber natürlich, dass man bei der Registrierung starken Boni abkassieren kann. Bei Sunmaker bekommt man beispielsweise bis zu 150€, wenn man lediglich 100€ einzahlt bei der Eröffnung eines Spielerkontos. Besonders ist auch, dass man mit lediglich 1€ zu Beginn gleich 15€ on top bekommt!

Schummeln und Tricksen ist bei „Alles Spitze“ übrigens nicht möglich, da es sich um ein reines Glücksspiel handelt, das dementsprechend auch mit gewissen Risiken verbunden ist, die jedem Spieler klar sein müssen, der sich hier anmeldet. Ein guter Tipp, um das Spiel besser verstehen zu können, sind hingegen die kostenlosen Alternativen, die man entweder in der Merkur App auf dem Smartphone oder klassischen im Browser bei Sunmaker testen kann. So bekommt man ein Gefühl für „Alles Spitze“ und kann dann von nichts weiter überrascht werden, wenn es um die großen Gewinne geht.

Eine mögliche Alternative zu „Alles Spitze“ ist „Sonnenkäfer“, das sich fast nur im Design unterscheidet und exakt den gleichen Spielspaß bietet. Auch „Sonnenkäfer“ findet man leicht auf Sunmaker.