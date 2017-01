Jeder Spieler, der schon einmal ein Online-Casino genutzt hat, weiß, wie viele unterschiedliche Automaten hier zu finden sind. Die meisten unterscheiden sich nur marginal voneinander und verlieren schnell an Spielspaß und Anziehungskraft. Schuld daran sind die oft langweiligen Designs, mit denen man sich nicht identifizieren kann. Wem macht es schon Spaß, stundenlang auf Marienkäfer und Kleeblätter zu schauen?

Jede Menge Spaß und viel Abwechslung bringt da hingegen „El Torero“ mit sich! Bei el-torero.net erfährt man mehr über das tolle Automatenspiel mit seinen spanischen Stierkämpfern und dem Flair Westeuropas! Die Regeln sind mit 5 Walzen und 10 Gewinnlinien einfach erklärt und unterscheiden sich nicht von den anderen Automaten, die man im Internet so findet.

Sowohl der Matador, als auch der Stier, bringen dem Spieler satte Gewinne ein. Vor allem der wütende Vierbeiner bringt im Idealfall noch 10 Freispiele mit sich, die fast immer weitere Auszahlungen und Gewinne garantieren können. Und genau diese Freispiele sind es auch, die „El Torero“ von allen anderen Angeboten in den Online Casinos abheben, denn hier sind tatsächlich echte Gewinne möglich!

Um „El Torero“ möglichst schnell genießen zu können, empfiehlt sich die Anmeldung auf Sunmaker, einem der größten Anbieter in der Online Spielewelt. Obwohl Sunmaker erst seit kurzer Zeit auf dem Markt ist, sind viele Spieler bereits restlos begeistert. Das liegt zum einen auch an dem tollen Willkommensbonus von 15€, der nicht an den Einzahlungsbetrag gekoppelt ist! Das bedeutet, dass man auch mit einer anfänglichen Investition von lediglich 1€ sofort 16€ auf dem Konto hat und loslegen kann!

Um weiter zu gewinnen, muss es das Ziel sein, möglichst viele Stiere zu bekommen, um so mit den Freispielen bares Geld zu machen. Tricks und Hacks sind natürlich nicht möglich, damit das Ganze auch fair bleibt! Wichtig ist aber, dass man sich vor dem Spielen ein festes Budget setzt, damit man keine großen Summen an hart verdientem Geld verliert, wenn es mal schlecht laufen sollte. Denn trotz des tollen Designs und den vielen Freispielen, handelt es auch bei „El Torero“ immer noch um ein Glücksspiel, das mit entsprechenden Risiken verbunden ist.

Bei Sunmaker findet man übrigens auch Alternativen, wenn man mal ein wenig Abwechslung genießen möchte. Besonders empfehlenswert sind hier „Roundabout“, „Big Buck Bunny“ und „Triple Chance“, die allesamt ihren ganz eigenen Charme haben und mit zahlreichen Freispielen locken. Obwohl es noch keine App für Sunmaker gibt, kann man „El Torero“ und die anderen Automatenspiele auch auf dem iPhone oder Android Smartphone im jeweiligen Browser des Geräts spielen!