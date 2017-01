Wenn Ihnen im Jahr 2000 jemand gesagt hätte, dass Sie in 10 Jahren ein rechteckiges Gerät in der Größe ihrer Handfläche besitzen werden mit dem Sie durch einen Screen mit Leuten auf der ganzen Welt in Echtzeit kommunizieren können- hätten Sie es geglaubt? Wahrscheinlich nicht. Dennoch hier sind wir, 10 Jahre später, mit Smartphones die das Leben vieler bestimmen und Internetzugang und Kommunikation der Menschheit revolutioniert haben.

Seither, gab es viele Smartphone-Modelle, jedes ist unterschiedlich doch alle wollen dasselbe erreichen – die beste Funktionalität und Kommunikation für Nutzer bereitstellen. Nun ist es Zeit auch Ihre Webseite an Smartphone-Nutzer anzupassen und mobil zu machen, sodass sich Besucher in Kunden verwandeln.

SCHRITT 1 – ERSTELLEN SIE EINE WEBSITE

Wie kreieren Sie eine Webseite die gleichzeitig für Smartphones optimal ist? Gehen Sie zu SITE123.com und klicken Sie auf „START HERE“. Es öffnet sich eine Registrierungsseite auf der Sie Ihren Namen, Email und ein Passwort eingeben- oder sie melden sich per Facebook oder mit Ihrem Google-Konto an. Danach können Sie die Kategorie Ihrer gewünschten Webseite auswählen. Im nächsten Schritt müssen Sie ein paar Basis-Informationen über Ihre Webseite bereitstellen. Diese Infos werden für die Vorlage und zu Registrierungszwecken benötigt.

SCHRITT 2 – WÄHLEN SIE IHR DESIGN

Nachdem Sie die Informationen über Ihr Unternehmen ausgefüllt haben, werden sie zum Webseiten-Builder weitergeleitet. Dort finden sie verschiedene Muster. SITE123 ist ein kostenloser Website-Builder deshalb müssen sie kein Muster kaufen. Sie können das Layout, die Farben und verschiedene andere Design-Aspekte beliebig verändern. Das Ganze ist sehr einfach und intuitiv. Sie werden auch auf viele Funktionalitäten stoßen wenn sie auf „Pages“ und dann auf „Add new page“ klicken. So können Sie einen Store, Video und so ziemlich alles was Sie auf Ihrer Webseite benötigen hinzufügen.

Vergessen Sie nicht- die Größe der Geräte, die für einen Besuch auf Ihrer Webseite benutzt werden, haben sich verändert und so auch das Copywriting, es sollte kurz und interessant gehalten werden. Dadurch ermöglichen Sie Ihren Besuchern eine bessere Nutzererfahrung.

SCHRITT 3 – VISUALISIEREN SIE DIE MOBILE VERSION

Am linken Side-Menu klicken Sie auf einen blauen Punkt um die Mobile-Version Ihrer Webseite ansehen zu können. Stellen Sie sicher, dass alles am richtigen Platz und der Text gut zu sehen ist. Schauen Sie nach ob Sie eventuell Änderungen vornehmen müssen- Bilder, Texte, Seiten usw. Vielleicht müssen Sie ein paar Dinge anpassen, damit sowohl die Mobile-Ansicht, als auch die Desktop-Version perfekt aussehen.

SCHRITT 4 – SCHLIEßEN SIE ES AB

Führen Sie alle wichtigen Änderungen aus bevor Sie die Webseite öffentlich machen. Checken Sie Ihre Kontaktinformationen, so dass Ihre Kunden Sie auch erreichen können. Wir haben auch einige nützliche SEO-Werkzeuge auf SITE123, Sie können alle auf „Settings“ durchsehen. Alle Seiten können auf SEO Präferenzen gecheckt werden indem Sie auf den kleinen Einstellungs-Button auf jedem Seitenmodul klicken. So können Sie Ihre SEO verbessern und höher auf Google gestellt werden.