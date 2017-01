Seit Jahrzehnten schon erfreuen sich Spielhallen in allen Städten Deutschlands großer Beliebtheit. Mit dem Internet-Boom Anfang der 2000er Jahre zogen die Automaten und Spieltische auch in die virtuelle Welt ein. Doch in der letzten Zeit benutzten immer mehr Menschen Ihr Smartphone, um im Internet zu browsen und zu shoppen. Der Laptop oder der herkömmliche Desktop PC bleibt inzwischen eine Rarität. Die Online Casinos schienen diesen Trend allerdings zu verpassen, da es kein Angebot für iPhones und Android Smartphones gab.

Als der Boom dann langsam auf die Mobilgeräte übergriff, konnten die Spieler lediglich kostenlose Demos testen und mit Spielgeld das große Glück versuchen. Doch diese Zeiten sind endlich vorbei! Mit Wintingo Online Casino – Spiele auf Ihrem Mobilgerät haben Sie jetzt die einmalige Chance, Slots und Automaten auch ganz bequem auf Ihrem Smartphone zu spielen!

Das Mobilcasino bietet Ihnen insgesamt 250 verschiedene Spiele, die Sie zuhause oder unterwegs genießen können. Egal, ob Sie auf die Bahn warten, sich die Mittagspause versüßen wollen oder vor dem Einschlafen noch das große Geld gewinnen wollen: mit dem Wintingo Online Casino haben Sie immer und überall die Chance, spannende Stunden zu erleben.

Die Ein- und Auszahlung ist dabei denkbar einfach und sicher, und natürlich auch mit dem Smartphone möglich. Einmal angemeldet eröffnet sich Ihnen eine spektakuläre Welt mit tollen Gewinnchancen. Das Design wurde extra für Ihr mobiles Endgerät angepasst, sodass das optische Vergnügen ebenfalls nicht zu kurz kommt.

Ein weiterer Vorteil sind die zahlreichen exklusiven Aktionen, über die Sie natürlich umgehend informiert werden. Damit können Sie sich im Handumdrehen dafür registrieren und beispielsweise Freispiele sofort gewinnen. Bei den Desktop-Varianten wurden Sie zwar ebenfalls dafür informiert, hatten aber keine Chance, sofort Ihr Glück zu versuchen. Wintingo belohnt Sie für Ihre Vorreiterrolle in der mobilen Glücksspielszene und nimmt Sie natürlich in das hauseigene Treueprogramm auf. Hier bekommen Sie zahlreiche Boni, wenn Sie viel spielen, sodass auch mögliche Verluste deutlich besser kompensiert werden.

Mit Ihrem Account können Sie per iPhone, Android Smartphone, iPad und Blackberry Gerät das große Angebot nutzen. Selbstverständlich finden Sie alle Spiele auch in der klassischen Variante auf Ihrem Computer, wenn Sie zwischendurch ein anderes Layout bevorzugen. Dabei bleiben Sie natürlich immer in Ihrem gleichen Account und müssen keinen zweiten eröffnen. Wählen Sie dann aus zwischen virtuellen Rubbelkarten, Bingo, Roulette, Video Poker, Walzen Slots, Video Slots, Baccarat und Live Casino Spielen.

Wintingo setzt dabei auch nicht auf irgendwelche Anbieter: hier finden Sie die absoluten Marktführer, wie etwa NetEnt, Microgaming, Pariplay und iSOFTBET als Spielebetreiber. Damit ist das Mobilcasino nicht nur optisch und spielerisch sehr ansprechend, sondern auch hundertprozentig sicher. Bei der Anmeldung über den Google Play Store oder den Apple App Store bekommen Sie als Willkommensbonus 500 Gratis Spiele, 50 Gratis Spins und sensationelle 2.500 Treuepunkte, um das einzigartige Spieleerlebnis und die große Auswahl zu erkunden.

Beachten Sie dabei allerdings auch, dass es sich hier trotz der tollen Gewinnchancen immer noch um Glücksspiel handelt, was mit entsprechenden Risiken verbunden ist. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, als: Smartphone raus und satte Gewinne abräumen auf Wintingo!