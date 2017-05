Spielbanken waren gestern – die Zukunft gehört den Online Casinos. Mit diesem Satz ist eigentlich alles gesagt, denn während die Casinos vor Ort mit Stagnation zu kämpfen haben, sind die Anbieter im Internet von Jahr zu Jahr mehr auf dem Vormarsch.

Vergleicht man klassische Spielbanken mit Online Casinos, so müssen erstere mittlerweile mit einigen Nachteilen leben. So gibt es hier natürlich nicht so eine große Auswahl an Spielen, die zudem nicht 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche gezockt werden können. Und auch wenn es um Gewinne geht, haben Spielbanken oft das Nachsehen, denn die Auszahlungsquoten sind online in aller Regel höher, was den Besuch vor Ort deutlich unattraktiver macht. Die Tatsache, dass Online Casinos eine große Konkurrenz sind, überrascht also wohl nur wenige. Und so ist es dann auch: während sich die Online Anbieter über immer mehr Besucher freuen, verzeichnen Spielbanken sinkende Zahlen.

Der Erfolg der Online Casinos steht und fällt natürlich mit den Apps, die – auch in Apples App Store – angeboten werden. Ich habe mir mal ein paar gute Casino Spiele angeschaut.

Für alle Freunde des gepflegten Kartenspiels ist „Zynga Poker – Texas Holdem“ von „Farmville“-Entwickler Zynga sicherlich eine gute Wahl. Das Spiel ist grundsätzlich kostenlos erhältlich, bietet aber wie zu erwarten war eine Menge an In-App-Käufen. Spieler bekommen als Willkommensbonus 60.000 Gratis-Chips, zudem kann man täglich einen Bonus in Höhe von bis zu 45 Mio. Spiel-Dollar gewinnen. Texas Hold‘em kann man grundsätzlich kostenlos um Ruhm und Ehre spielen, mit Einsätzen aber auch um den Jackpot kämpfen. Zudem bietet das Spiel Ligen mit Saison Wettkämpfen und ein vernetztes Poker-Erlebnis, mit dessen Hilfe man Freunde herausfordern oder einfach neue finden kann.

Ein Big Player der Online Casinos ist sicherlich Mr Green und die dazugehörige App wurde zur besten Casino App des Jahres 2016 gewählt. Die App bietet exklusive Angebote, einen Login über Apples Touch ID und neben Live Spielen und Online Spielautomaten, den sogenannten Slot Machines, auch Wetten in mehr als 70 Sportarten. Dazu verspricht der Anbieter einen tollen Kundenservice – und das 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Casino Fans sollten die kostenlose Mr Green App im App Store auf jeden Fall einmal ausprobieren.

Wer auf klassische Casinospiele steht und Roulette im Speziellen, der sollte mal einen Blick auf „Roulette – Casino Style“ von RNF Technologies werfen. Die App wird als Nr. 1 Roulette App für iPhone und iPad beworben und hält auch, was sie verspricht. Es gibt amerikanische und europäische Tische, stündlich und täglich Bonus Chips, 20 verschiedene Wettmöglichkeiten und ein Leaderboard. Und wer kostenlos spielen möchte, darf ebenfalls am Roulette Rad drehen.

Konami ist nicht nur für viele Klassiker der Videospielgeschichte verantwortlich, sondern hat auch einige Spielautomaten kreiert. Fans sollten sich daher mal „my Konami Slots – Vegas Casino Slot Machine Games“ von PlayStudios anschauen. Auch diese App ist grundsätzlich kostenlos erhältlich und bietet eine Menge an Spielautomaten mit echten Preisen.

Wer sich nur für mögliche Gewinne und Boni interessiert und sich einen Überblick sichern möchte, sollte last but not least einen Blick auf die App „Casino Offers“ von Mike Webb werfen. Hier werden diverse Anbieter verglichen und je nach Vorlieben aufgelistet.