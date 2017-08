Apple’s alljährliche Rabattaktion “Back to School” ist nun endlich auch in Deutschland angekommen. Bereits Mitte Juli wurden amerikanischen und kanadischen Studenten Deals zu Macs und iPads angeboten. Wer also frische Hardware fürs kommende Semester braucht, wird sein Schnäppchen machen. Wir zeigen euch was ihr für welchen Kauf oben drauf bekommt.

Mit der Back to School Aktion, die jedes Jahr im Juni oder Juli stattfindet, bietet Apple Rabatte auf einige seiner Produkte. Damit wird Studenten ein Anreiz gegeben die nicht gerade günstige Anschaffung mit Rabatten bezahlbar zu machen. In diesem Jahr erhalten “qualifizierte” Käufer zum Kauf eines Mac, MacBook oder iPad ein kostenloses Paar Beats Kopfhörer dazu.

Wer gilt als “qualifiziert”? Im Apple Dokument sind alle Bedingungen aufgeführt. Aber damit ihr sie nicht lesen müsst, hier eine kurze Zusammenfassung. Berechtigt den Rabatt zu nutzen sind Studenten, ihre Eltern oder Lehrpersonal in öffentlichen oder privaten Bildungseinrichtungen. Selbstverständlich muss man sich als Student mit gültigem Dokument ausweisen. Und Eltern erhalten den Rabatt nur, wenn sie das Gerät für ihr studierendes Kind kaufen.

Und was gibt es für Rabatte? Käufer eines 12 Zoll MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac oder Mac Pro dürfen (und sollten) sich bis zu 300 Euro teure Beats Kopfhörer in den Einkaufskorb legen. Der Preis der Kopfhörer wird dann von der Rechnung gestrichen. Man darf sich entscheiden zwischen Beats Solo3 für knappe 300 Euro, BeatsX für 150 Euro oder Powerbeats3 für 200 Euro.

Wer sich ein iPad Pro zulegt, übrigens das einzige im Deal “qualifizierte” Apple Tablet, bekommt einen maximalen Rabatt von 149,95 Euro. Damit wären die BeatsX Kopfhörer ohne Zuzahlung mit drin. Möchte man aber das iPad Pro mit den teureren Beats Solo3 Kopfhörern, dann muss man die Differenz von 150 Euro zahlen.

Wer sich ohnehin ein Mac, MacBook oder iPad Pro kaufen wollte, der wird mit dem Deal etwas Geld sparen. Und zwar indirekt, denn wer nichts mit Beats Kopfhörern anfangen kann, der verkauft sie einfach. Apple’s Back to School läuft vom 8. August bis zum 2. Oktober 2017. Genug Zeit also sich die Deals anzugucken und ein wenig Geld zur Seite zu legen.