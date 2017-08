Fishin Frenzy ist wohl eines der beliebtesten Spiele in den Spielhallen dieser Welt gewesen, doch lange Zeit musste man für das unvergleichliche Vergnügen noch die eigenen vier Wände verlassen und sich einen Automaten suchen. Damit ist es jetzt endlich vorbei, denn gleich mehrere Casinos bieten Fishin Frenzy jetzt endlich auch im Internet an. Die größten Casinos, wie etwa StarGames, Lapalingo und Sunmaker haben jetzt aufgerüstet und garantieren Ihnen nicht nur hohe Gewinnchancen, sondern auch attraktive Boni.

Gerade für Anfänger lohnen sich allerdings die kostenlosen Testversionen von Fishin Frenzy, bei denen man erst einmal ein Gefühl für das Spiel aufbauen kann. Bis zu 500€ an Spielgeld warten hier auf jeden, der sein Glück erst einmal mit virtuellen Währungen testen will. So entwickelt man ein besseres Gespür für Fishin Frenzy und lernt gleichzeitig die Regeln und Auszahlungsquoten.

Anschließend ist es Zeit für den Wechsel zum richtigen Geld. Und der wird gleich belohnt: Sichern Sie sich bis zu 100% Bonus bei der ersten Einzahlung bei jedem Fishin Frenzy Casino und versuchen Sie Ihr großes Glück. Unter dem Link erfahren Sie noch mehr Details für die speziellen Voraussetzungen für den Bonus und wie Sie vielleicht sogar noch mehr kostenloses Geld von den großen Casinos bekommen. Generell gibt es einige Tipps, die Sie beim Spielen mit Echtgeld beachten sollten: