Wer kennt das nicht – bei den Bemühungen sich zu Hause oder im Büro mit dem richtigen Material und Möbeln auszustatten surft man durch die Online Shops und findet eine Vielzahl von Angeboten.

Als erstes starten wir für die Einrichtung bei Ikea – kennt jeder, Regale, Schreibtische, Stühle – alles was das Herz begehrt. In unserem Warenkorb landet das Regal Kallax in weiß. Hier finden Ordner und Bücher ein neues zu Hause. Wenn Sie meist an einem kleinen Endgerät sitzen freuen Sie sich, genau wie wir, über den kleinen Schreibtisch Fjällbo. Für ein IPad oder Macbook ist der Platz perfekt.

Wir stoßen auf einen altbekannten Versandhandel und sind vom vielfältigen Angebot von Otto-Office überrascht. Neben den vermuteten Office Produkten wie z.B. Stiften, Drucker, Tinte und Papier kann man ebenfalls zahlreiche Speichersysteme kaufen, mit denen man Ordner und andere Unterlagen ideal verwalten kann. Eine echte Besonderheit sind die Büromöbel, die hier zum sehr niedrigen Preis angeboten werden. Zur besseren Planung finden Sie bei Otto-Office wie übrigens auch bei Ikea einen Online Büroplaner , in dem Sie sich bereits vor der Bestellung anschauen können, wie die einzelnen Möbel in Ihr Zimmer passen werden. So erleben Sie keine böse Überraschung, wie das bei vielen anderen Anbietern im Internet der Fall ist. Otto Office bietet Ihnen außerdem einen Direktlieferservice an, der Ihnen die Möbel sehr schnell vor die Haustür liefert. Mit dem integrierten Aufstellservice müssen Sie sich nicht einmal um den anschließenden Aufbau kümmern und können sofort die ersten Arbeiten in dem Büro starten.

Für große Sammelbestellungen empfiehlt sich der Sale-Shop, in dem etliche Waren stark reduziert sind. Suchen Sie hier ganz gezielt in dem angebotenen Sortiment und sichern Sie sich die vielen Markenprodukte zu attraktiven Konditionen. Oftmals sparen Sie vor allem bei großen Bestellungen sehr viel Geld.