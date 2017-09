Kaum ein anderes Spiel ist weltweit so beliebt wie El Torero. In der legendären Slotmachine haben Sie nicht nur die große Chance auf gigantische Gewinne, sondern tauchen mitten ein in das Leben eines spanischen Stierkämpfers wie er im Buche steht. Schon seit Jahrzehnten versuchen Menschen ihr großes Glück in den Spielhallen dieser Welt und mit der steigenden Popularität der Online Casinos fand der Torero auch seinen Weg ins Internet. Das Problem dabei ist allerdings, dass viele Anbieter nur kostenpflichtige Versionen zur Verfügung stellen, was gerade für Anfänger nicht optimal ist.

Wenn Sie El Torero kostenlos spielen möchten, werden Sie unter dem angegebenen Link fündig. Nicht einmal anmelden müssen Sie sich hier, sodass Sie sofort und anonym los spielen können. Dafür bekommen Sie stolze 1.000€ zur freien Verfügung und haben damit die Chance, erstmal ein besseres Gefühl für das Spiel zu entwickeln. Machen Sie sich mit den Gewinnen, dem Layout und den verschiedenen Strategien vertraut, damit Sie später dann beim Torero Ihr Geld vermehren können.

Generell empfiehlt es sich einige Tipps immer zu beachten, wenn Sie bei El Torero Ihr großes Glück versuchen möchten. Spielen Sie auch bei echtem Geld immer mit kleinen Beträgen, um so mehrere Chancen auf den großen Gewinn zu haben. Sollte es einmal nicht so gut laufen, können Sie jederzeit eine Pause einladen und anschließend von vorne beginnen. Prinzipiell ist es immer empfehlenswert, solange die kostenlosen Testversionen zu spielen, bis Sie das Prinzip von El Torero komplett verstanden haben.

Das Unglaubliche bei der kostenlosen Version von El Torero ist zudem, dass Sie nicht länger auf einen heimischen Desktop Computer angewiesen sind. Vielmehr ist es inzwischen möglich, dass Sie komplett ohne Download einer App die Slotmaschine auf dem Handy spielen können. Das Ganze geht einfach und schnell über den Browser in Ihrem Smartphone. So können Sie sich etwa schon beim Warten auf den Bus oder in der Mittagspause auf einen langen Spieleabend zuhause vorbereiten. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt! Durch das regelmäßige Üben mit den kostenlosen El Torero Testversionen bekommen Sie zusätzlich ein immer besseres Verständnis für das Spiel, das sich auf dem Handy nicht von der Variante auf dem Computer unterscheidet.

Bei all den vielen Möglichkeiten und den großen Gewinnen, die hier auf Sie warten, sollten Sie allerdings niemals vergessen, dass es sich auch bei El Torero noch immer um ein Glücksspiel handelt. Behandeln Sie die Slotmachine als solche und halten Sie sich von Anfang an an Ihre Strategien, um an schlechten Tagen weniger Geld zu verlieren. Damit werden Sie langfristig größere Gewinne einfahren und ersparen sich unschöne Überraschungen.