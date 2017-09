Das iPhone hat einige besondere Merkmale, die es unverkennbar machen und vom Rest abheben. Dazu zählt ganz klar der Home Button, der schon von Weitem das iPhone von Android Geräten unterscheidet. Im Laufe der Zeit wurde der kreisrunde Knopf immer funktionsreicher bis er dann plötzlich verschwand. Zumindest nur beim iPhone X, das mit seiner vollverglasten Front keinen Platz mehr übrig ließ. Stattdessen wird der User das iPhone X mit Wischgesten steuern können. Wie das Ganze funktioniert erklären offizielle Kurzvideos.

Das iPhone X ist das wohl schickste, stärkste und definitiv meist erwartete iPhone der gesamten Firmengeschichte Apple’s. Und das trotz des fehlenden Home Button, der bisher Dreh- und Angelpunkt der Bedienung des Alltagsbegleiters ist. Wer mehr Wert auf das Konzept eines physischen Knopfs legt, kann ja immerhin aufs iPhone 8 oder 8 Plus ausweichen. Alle anderen müssen lernen mit dem neuen virtuellen Button zurechtzukommen. Schwer wird es indes nicht, wenn man einen Blick auf die folgenden kurzen Videos wirft. Denn man wird mit schon bekannten Wischgesten genauso viel oder gar mehr machen können.

Während des iPhone Events am 12. September zeigte Apple bereits einige der neuen Gesten. Doch viel Zeit wurde darauf nicht verwendet, schließlich ging es darum das Jubiläumsmodell in seiner vollen Pracht zu präsentieren. Jedenfalls hat Apple einige kurze Tutorials in iOS 11 hinterlassen, die der iOS Programmierer Guilherme Rambo entdeckt und veröffentlicht hat.

Das erste Video, die alle rund vier Sekunden lang sind, zeigt das Multitasking Feature. Befindet man sich in einer App und möchte zu einer anderen wechseln, so wischt man während die App aktiviert ist von unten nach oben und hält den Finger auf dem Display. Dann erscheint die Übersicht der aktuell laufenden Apps. Im zweiten Video wird demonstriert, wie man von einer App zurück zum Home Screen gelangt. Hier muss man ebenfalls von unten nach oben wischen, mit dem Unterschied, dass das Display anschließend nicht weiter gedrückt wird. Man schmeißt die App sozusagen wieder zurück auf ihren Platz. Weitere Videos zeigen wie man Siri aktiviert oder das Kontrollzentrum erreicht. Werft einen Blick auf die kurzen Videos, damit ihr zum Start des iPhone X vorbereitet seid!

Remember I talked about onboarding videos when setting up the iPhone X? Here’s the first one. pic.twitter.com/Fe5t3s8lgo

— Guilherme Rambo (@_inside) 27. September 2017