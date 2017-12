Novoline Spiele sind inzwischen auf der ganzen Welt bekannt. Sie prägen die Online Spielecasinos, versprechen riesigen Spaß und die Chance auf das ganz große Glück. Gerade Anfänger verwechseln dabei Novoline oftmals mit Novomatic, doch letzteres ist nur die Firma, die hinter den Konzepten und Designs steht. Dieses zeichnet sich in den meisten Fällen durch die erfrischende Einfachheit aus und ist damit gerade bei Einsteigern außerordentlich beliebt.

Vor allem die Klassiker, die lange Zeit in den regulären Casinos der Städte zu finden waren, stehen heute auch bei den Internetanbietern hoch im Kurs. Dazu zählt vor allem das legendäre Book of Ra und das Automatenspiel Sizzling Hot Deluxe, die inzwischen selbstverständlich auch in HD Qualität angeboten werden. Bei vielen Internetseiten, wie etwa StarGames oder OVO Casino, gibt es attraktive Boni bei der Anmeldung und den ersten Spielrunden. Doch viele Spieler sind vor allem auf der Suche nach einem: Novoline Spieleautomaten kostenlos! Das hat den großen Vorteil, dass man zahlreiche Runden mit Spielgeld erst einmal zum testen nutzen kann. So bekommen Sie ein besseres Gefühl für die Regeln und können sich schon einmal die perfekte Taktik überlegen, bevor es ernst wird.

In jedem Fall gilt, dass Sie mögliche Verluste von Anfang an begrenzen müssen. Lassen Sie die Gewinne hingegen deutlich höher ausfallen und halten Sie sich an die eigenen Regeln, werden Sie schnell zu den Gewinnern gehören. Ganz egal, ob Sie „Lucky Lady´s Charm“ oder „Lord of the Ocean“ spielen, überall haben Sie mit dieser Strategie die besten Chancen. Spielen Sie außerdem mit kleineren Einsätzen, damit Sie mehr Chancen auf den ganz großen Hauptgewinnen oder Jackpot der einzelnen Slotmaschinen haben.

Das Besondere an den Novoline Spielen ist das liebevolle Design, das bin die kleinsten Details erkennbar ist. Bei „Wild Horses“ fühlen Sie sich, als seien Sie mitten im Kampf zwischen Gut und Böse, während Sie bei „American Gangster“ auf eine Zeitreise in das frühe 20. Jahrhundert mitgenommen werden. Wandeln Sie auf den Spuren der Mafiabosse von New York City oder Chicago und versuchen Sie dabei noch das große Glück. Trotz der ansprechenden Bilder dürfen Sie allerdings niemals vergessen, dass es sich auch bei Novoline Automaten noch immer um Glücksspiel handelt. Halten Sie sich einfach die Regeln, die Sie sich selbst aufstellen und versuchen Sie, immer diszipliniert zu sein. Mit diesen wenigen, aber sehr wichtigen Tipps und der Erfahrung, die Sie bei den kostenlosen Testrunden sammeln konnten, steht Ihnen die Tür zu den ganz großen Gewinnen weit offen!