Eine SMS, die das iPhone abstürzen lässt? Kommt einem irgendwie bekannt vor. Bereits 2015 machte eine Textnachricht die Runde, die, sobald vom Empfänger geöffnet, das iPhone abstürzen lässt. Im Vergleich zu Malware und Sicherheitslücken gehören solche SMS noch zur harmloseren Art digital verbreiteter Beeinträchtigungen. Nun, fast drei Jahre später, gibt es eine neue SMS namens “chaiOS”, die eure iPhones in einen ungewollten Schlaf versetzen.

Eine recht kurze SMS mit unverständlichen Buchstabenfolgen ließ 2015 zahlreiche iPhones abstürzen. Der anschließend als “Effective Power” bekannt gewordene Bug hatte abgesehen vom erzwungenen Abschalten des iPhone keine weiteren Auswirkungen auf das Gerät. Und in 2016 sorgte eine bestimmte URL dafür, dass Safari auf dem Mac einfror und nicht mehr reagierte. Nun kehrt dieser Bug in Form von “chaiOS” zurück. Auch in diesem Fall zwingt eine geöffnete SMS das iPhone zum Absturzt und Neustart.

Auf Twitter machte der Entwickler Abraham Masri den neusten Bug öffentlich – natürlich mit der Bitte damit keinen Unsinn anzustellen. Kurz nach Bekanntwerden des Bugs meldete sich Apple zu Wort und teilte mit einen schnellen Fix abzuliefern. Bereits nächste Woche sollten also Update-Benachrichtigungen bei Besitzern eines iPhone oder Mac eingehen.

👋 Effective Power is back, baby!

chaiOS bug:

Text the link below, it will freeze the recipient’s device, and possibly restart it. https://t.co/Ln93XN51Kq

⚠️ Do not use it for bad stuff.

—-

thanks to @aaronp613 @garnerlogan65 @lepidusdev @brensalsa for testing!

— Abraham Masri (@cheesecakeufo) 16. Januar 2018