Das iPad ist ideal für den Zeitvertreib, da es mit einer mobilen Spielkonsole vergleichbar ist. Allerdings braucht man hierzu natürlich erst einmal gute Spiele. Die meisten iPad Games eignen sich problemlos für iPad Mini, iPad Pro, iPad Air und für das iPad 9,7. Allerdings gibt es im AppStore auch unzählige Spiele im Angebot, so dass es oft sehr schwierig ist herauszufinden, welche die spannendsten sind. Bei der Auswahl der besten Spiele nicht nur für das iPad geht man davon aus, dass auch wirklich jeder Gamer damit zurechtkommen kann, eine intuitive Steuerung der Fall ist, sowie auch ständig neue Herausforderungen gegeben sind.

Gute Games müssen also in der Anfangsphase erst einmal verhältnismäßig leicht zu meistern sein und dann mit jedem Nivel noch anspruchsvoller werden. Dadurch bekommt man dann auch wirklich große Lust, zwischendurch in kurzen Pausen den Highscore noch etwas mehr in die Höhe zu treiben.

1) Grid Autosport

Bei diesem Game handelt es sich mit Abstand um das absolut beste Rennspiel, welches jetzt auch für das iPad und iPhone zur Verfügung steht. Den Playern stehen dabei 100 verschiedene Strecken für mehr als 100 Rennautos zur Verfügung. Die Grafik-Qualität von dem 4 GB großen Grid Autosport Spiel ist hervorragend und auch die Tilt-Steuerung funktioniert einwandfrei. Dieses Game ist ideal für Profis im Motorsport, sowie natürlich auch für Anfänger.

2) Evoland 2

Evoland 2 ist ein abenteuerliches Rollenspiel, was übrigens auch mit MFI-Controllern kompatibel ist. Die Dateigröße beträft 553,4 MB und bietet unterschiedliche Videospiel-Technologien und auch verschiedene Grafikstile an. Es ist für so gut wie jede Altersgruppe geeignet und bietet noch dazu eine bunte Mischung von zahlreichen vermischten Genres an, so dass es für stundenlanges Spielvergnügen sorgt.

3) Walking Dead

Dieses spannende Game besteht insgesamt aus sechs Teilen, von denen der erste Teil allerdings kostenlos ist. Walking Dead ist 384,5 MB groß und überzeugt durch Spannung und eine ausgezeichnete Handhabung. Das Besondere an diesem Spiel für das iPad ist, dass man mit jeder persönlich getroffenen Entscheidung auch den weiteren Spielverlauf der Zombie-Apokalypse verändern kann.

Aber auch Top Casinos bieten die Möglichkeit an, mit dem iPad zu spielen. Die Casino Spiele online haben den Vorteil, dass man dort eine Riesenauswahl an Spielemöglichkeiten findet, wie z.B. Slots, Roulette, Blackjack oder auch Bingo in echter Casino-Atmosphäre. In einem Online Casino Test können Sie sich vorab informieren, welche Casinos für Sie die besten Konditionen bieten.

Das iPad eignet sich also nicht nur zum Musik hören oder Filme ansehen. Da sie eine verhältnismäßig lange Akkulaufzeit haben, eignen sich diese mobilen Geräte ausgezeichnet, um stundenlangen Spaß zu gewährleisten, noch dazu, da sie ja auch über einen großen Bildschirm verfügen.

Für Spannung und viel Spielvergnügen sorgen aber auch Games wie beispielsweise Super Mario Run, Pokemon GO, das neue Civilization VI, sowie auch Sonic Runners Adventure. Es ist natürlich reine Geschmackssache, ob man sich lieber mit Motorsport am iPad die Zeit vertreibt, mit Rollenspiele und abenteuerlichen blutigen Schlachten, oder beim Zocken im Casino. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man zum Gamen keine aufwendige Spielkonsole benötigt, dass die Spiele auf dem iPad perfekt angezeigt werden und vor allem auch gut zu handhaben sind.