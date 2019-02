Wer heutzutage im Internet surft, geht immer erhebliche Risiken ein, da hinter jedem Link und jeder Webseite Viren stecken könnten, die schnell für ernsthafte Probleme sorgen. Lange Zeit galten die Macs von Apple als virenfrei und waren dementsprechend nicht davon betroffen. Lediglich Windows-Nutzer mussten sich immer wieder schützen. Doch diese Zeiten sind leider längst vorbei, sodass Sie auch mit Ihrem Mac und MacBook jederzeit Risiken eingehen.

Mit dem AdGuard für Mac sind Sie allerdings immer auf der sicheren Seite. Die Anwendung garantiert Ihnen allerdings nicht nur ein sicheres Surfen im Internet, sondern sorgt auch dafür, dass Sie keine Werbungen mehr angezeigt bekommen. Das bedeutet, dass die Seiten schneller laden und Sie von Pop-Ups und nervigen Werbeclips endgültig verschont bleiben. Das Besondere an dem Pop-Up-Blocker ist, dass er nicht nur für einen Browser geschrieben ist. Egal, ob Sie sich mit Safari, Chrome, Firefox oder anderen Browsern in das Internet einwählen: Sie sind immer geschützt vor Viren und Werbungen!

Doch damit sind die vielen Vorteile von AdGuard noch lange nicht aufgezählt. Sie profitieren zugleich nämlich von einem ausgezeichneten Privatsphärenschutz, was in der heutigen Zeit besonders wichtig ist. Die sogenannten Spywar-Filter wurden von führenden Experten auf dem Gebiet entworfen und sorgen dafür, dass Ihre sensiblen persönlichen Daten jederzeit sicher sind.

Abgerundet wird das Komplettpaket mit der Integration bei zahlreichen Apps. Auch hier hilft Ihnen AdGuard weiter, da Sie nun keine nervige Werbung mehr zu sehen bekommen. Außerdem wissen Sie somit nun, dass alle Apps, die Sie auf Ihrem Mac nutzen, vollkommen sicher sind und keine Bedrohung von ihnen ausgeht. Selbstverständlich wird auch hier Ihre Privatsphäre geschützt. Insgesamt nimmt Ihnen AdGuard also alle erdenklichen Arbeiten ab, sodass Sie sich nicht mehr selbst um den Schutz Ihres Macs kümmern brauchen.

Generell gelten die Macs seit Jahrzehnten schon als die absoluten Premium Computer auf dem Markt und übertreffen dabei spielerisch die Windows Geräte im Design und der Leistung. Leider sind die Zeiten vorbei, in denen Sie sich beim MacOS, dem Betriebssystem von Apple, keine Gedanken mehr um Viren, Pop-Ups und Ihre Privatsphäre machen müssen. Doch damit Sie auch in Zukunft ungestört und ungefährdet surfen können, wurde AdGuard entwickelt. Dank dem hochwertigen Programm, das von den führenden Experten in der Cybersecurity für Sie gestaltet wurde, fühlen Sie sich rundum sicher und gehen keinerlei Risiken ein, wenn Sie im Web surfen. So werden Sie nie weder von Pop-Ups gestört und wissen bei jedem Download sofort, ob er sicher ist.

Hier mal vorbeischauen und checken:

https://adguard.com/de/article/pop-up-blocker.html