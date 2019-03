Zahlreiche Entwickler geben sich auch im Jahr 2019 Mühe, um ganz vorn im Ranking des App Stores zu landen. So bietet sich für die Besitzer des Smartphones die Möglichkeit, auf attraktive und junge Spiele zurückzugreifen. Wir werfen einen Blick auf die großen Highlights, die sich hierbei entdecken lassen.

Asphalt 9

Alle Fans des Rennsports kommen derzeit mit Asphalt 9 auf ihre Kosten. Die Rennserie entwickelte sich auf dem Smartphone in den letzten Jahren zu einem echten Dauerbrenner. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sich in dieser Periode die technischen Möglichkeiten der Geräte Schritt für Schritt verbesserten. Inzwischen ist es möglich, auf eine bis ins Detail begeisternde Grafik zurückzugreifen. Mit dafür verantwortlich sind die neuen Prozessoren, wie sie im iPhone Verwendung finden.

Zudem ist Asphalt 9 dazu in der Lage, sich dem Können des Spielers anzupassen. Zu Beginn übernimmt der Wagen viele Aufgaben selbst, während der Spieler nur optional in das Geschehen eingreift. Mit der Zeit lassen sich diese Einstellungen ändern, um die eigenen Fähigkeiten besser zum Ausdruck bringen zu können. Dann entfaltet das Spiel eine besondere Dynamik, die schon viele Spieler zu schätzen wussten.

Der Dreh um echte Gewinne

Auch echte Gewinne schaffen es in diesen Tagen auf das Smartphone. Dafür sorgen die verschiedenen Online Casinos, die ihre Dienste auch auf die mobile Kundschaft ausgeweitet haben. Seither ist es auch auf dem Smartphone oder Tablet möglich, eine ganze Reihe von Spielen zu entdecken. Dazu zählt zum Beispiel das beliebte alles Spitze von Merkur, welches bereits in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit erregen konnte. Dafür verantwortlich ist nicht zuletzt die starke Auszahlungsquote, die mit dem Angebot in Verbindung steht.

Der Vergleich der unterschiedlichen Online Casinos lohnt sich vor der Anmeldung in jedem Fall. Dies liegt daran, dass nicht überall eine App zur Verfügung steht, auf die bequem zurückgegriffen werden kann. An mancher Stelle ist es aus diesem Grund notwendig, sich für eine mobile Webseite zu entscheiden, die allerdings über eine optimierte Darstellung verfügt.

Tower Fortress

Etwas aggressiver geht es bei Tower Fortress zur Sache. Die Millionen von Downloads, über die das Spiel verfügt, stellen seine Stärken jedoch klar unter Beweis. Hier ist es für den Spieler möglich, nach dem Prinzip des alten Plattform-Shooters zu agieren. Für diesen Zweck wurden verschiedene interessante Monster geschaffen, die sich dem Spieler in den Weg stellen und ihn auf seinem Weg behindern möchten. In Kombination mit einer ausgereiften Grafik, die auch auf dem kleinen Bildschirm eines iPhones auf ganzer Linie zu überzeugen weiß, entsteht ein Spielerlebnis der besonderen Art. Auch hier lohnt es sich deshalb, einen genauen Blick auf die Offerte zu werfen.

Ausblick auf die kommenden Monate

In Anbetracht der steigenden Umsätze, die sie in ihrer Branche aktuell verbuchen, könnten viele Entwicklerstudios daran interessiert sein, schon bald die nächsten attraktiven Angebote auf den Markt zu bringen. So lohnt es sich auch in den nächsten Monaten, immer wieder einen Blick in den Store zu werfen, um sich über aktuelle Angebote in Kenntnis zu setzen und diese nicht verstreichen zu lassen. Mit Sicherheit werden einige spannende Highlights folgen.