Apple beleuchtet seinen

Apple Arcade-Service während des iPhone 11-Starts genauer und gibt bekannt,

dass er nur 4,99 USD / 7,99 AU $ / 19,99 AED / 4,99 GBP pro Monat kosten und

erhältlich sein wird Endlich live auf iPhones, iPads, Macbooks und sogar Apple TV.

Es ist Apples Übernahme

des gesamten “Netflix-for-Gaming” Ansatzes, der Spieler in ein

monatliches Abonnement einbindet, das ihnen Zugang zu hochmodernen Abenteuern

im Bereich Videospiele bietet, die nirgendwo sonst erhältlich sind. Die Nachfrage

detaillierten Informationen, sie versprechen, in Zukunft den Horizont für

mobile Versionen zu erweitern. Apple Arcade hat ein gutes Erbe hinter sich –

Apple war wohl das erste Unternehmen, das das mobile Spielen ernst nahm und es

finanziell rentabel machte, und als Ergebnis hat es jetzt die Unterstützung

einiger der wichtigsten Namen in der Entwicklung von mobilen Spielen.

Dies ist auch eine

großartige Nachricht für Mac-Besitzer, die PC-Gamern schon immer auf die Nerven

gegangen sind, wenn es darum geht, erstklassige Spielerlebnisse auf ihrer

Plattform zu finden.

Arcade



Apple Arcade behauptet, dass es bald nach dem Start 100 einzigartige Titel

mit unterschiedlicher Exklusivität für Apples Geräte geben wird, darunter

Beyond a Steel Sky, eine Fortsetzung des klassischen Abenteuerspiels Beneath a

Steel Sky mit Kunstwerken aus dem Watchman-Comic Legende Neil Gibbons.

Darüber hinaus wird die Sammlung der verfügbaren Spiele von Experten

kuratiert, monatlich aktualisiert und enthält Originalversionen der bekannten

Schöpfer Hironobu Sakaguchi, Ken Wong, Will Wright und mehr.

Wir haben alles, was wir bisher über den Apple Arcade-Abonnementdienst wissen, zusammengefasst, einschließlich Preis, Erscheinungsdatum und Funktionsweise.

Apple Arcade Preis

Apple Arcade wird sich dem Trend der üblichen Preisstrategien von Apple

widersetzen. Während Apple Arcade ein monatliches Familienabonnement im Stil

von Apple News Plus, Apple Music und Apple TV Plus anbietet, kostet es nur 4,99

USD / 19,99 AED / 4,99 GBP / 7,99 AU $ pro Monat und nicht 9,99 USD Geschwister

Plattformen. Zusätzlich erhalten Sie eine einmonatige kostenlose Testversion.

Dies kann sich auf die Größe der Bibliothek beim Start auswirken (obwohl

Apple über 100 Spiele zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verspricht), oder

einfach nur darauf, dass Apple versucht, in einem stark frequentierten Markt

Fuß zu fassen – beispielsweise mit Xbox Games Pass und PS Now bereits da

draußen und Google Stadia auf dem Weg, könnte sogar Apple Arcade Probleme

haben, sich zu etablieren.

Darüber hinaus können bis zu sechs Familienmitglieder nach dem

automatischen Family Sharing-Plan von Apple Arcade dasselbe Abonnement für nur

eine Monatsgebühr nutzen.

Apple Arcade-Spiele

Dies sind alle Spiele, die offiziell für Apple Arcade bestätigt wurden:

Atone: Heart of the Elder Tree

Ballistic Baseball

Beyond a Steel Sky

Box Project

Cardpocalypse

ChuChu Rocket Universe

Decoherence

Doomsday Vault

Down in Bermuda

Enter The Construct

Exit the Gungeon

Fantasian

Frogger in Toy Town

Hitchhiker

Hot Lava

Inmost

Jenny LeClue – Detectivu

Kings of the Castle

Lego Arthouse

Lego Brawls

Lifelike

Little Orpheus

Mind Symphony

Mr Turtle

Monomals

Nightmare Farm

No Way Home

Oceanhorn 2: Knights of the Lost

Realm

Realm Overland

Pac-Man Party Royale

Pilgrims

Projection: First Light

Rayman Mini

Redout Space Assault

Repair

Sayonara Wild Hearts

Shantae 5

ShockRoads

Skate City

Sneaky Sasquatch

Sonic Racing

Spidersaurs

Spyder

Stela

Steven Universe: Unleash The Light

Super Impossible Road

The Artful Escape

The Enchanted World

The Pathless

The Bradwell Conspiracy

UFO on Tape: First Contact

Various Daylife

Where Cards Fall

Winding Worlds

Yaga

Apple Arcade-Controller

Jede gute Spieleplattform benötigt einen großartigen Controller – Apple

Arcade ist jedoch in der einzigartigen Lage, auf mehreren Hardwareplattformen

und Eingabegeräten zu arbeiten – sei es über einen Touchscreen für iPad und

iPhone, eine Tastatur und eine Maus für Mac und eine Fernbedienung für Apple

TV.

Wenn es ums Spielen geht, gibt es nichts Schöneres als ein Gamepad. Apple

hat zwar keinen bestimmten Apple Arcade-Controller angekündigt, aber die

drahtlose Unterstützung für PS4 DualShock 4 und die Xbox One-Controller von

Microsoft wird für tvOS, iPadOS und iOS 13 am November, dem Datum des Starts

von Apple Arcade, verfügbar sein die Gamepads mit diesen Geräten. Darüber hinaus unterstützen einige Spiele MFi-Bluetooth-Controller.