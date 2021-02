Lange Zeit gab es viele online Casino Games, die einfach nicht mit der Mac Software kompatibel waren. Aber diese Zeiten sind zum Glück vorbei und die Anzahl der Casino-Spiele für Mac ist explodiert. Was als Nischenbereich für Online-Casino-Betreiber begann, hat sich zu einer der wichtigsten Plattformen entwickelt. Damals, im Jahr 2010, nutzten über 90% der Glücksspieler Microsoft Windows Software. Im Laufe der Jahre gewann Apple mit einer Reihe von Qualitätsveröffentlichungen allmählich das Vertrauen der Verbraucher. Heute ist ihr Computerkatalog sogar beliebter als der von Microsoft, und dieser Übergang hat einen großen Einfluss auf die Branche.

Mac-Computer sind zu populär, als dass Entwickler sie ignorieren könnten, und dieser Wandel hat den Weg für einige wichtige Veröffentlichungen geebnet. Da die Mac-Benutzer nun eine wichtige Zielgruppe darstellen, ist der Mac zum Hauptaugenmerk der Entwickler von Casino-Spielsoftware geworden. Diese zusätzliche Aufmerksamkeit hat es dieser einst obskuren Plattform ermöglicht, zur Konkurrenz aufzuschließen. In den letzten fünf Jahren hat die Anzahl der mit Mac kompatiblen Veröffentlichungen erfolgreich alle Aspekte der Online-Casinos übernommen.

Wir haben exklusiv diese Liste mit den besten Casino-Slots für Mac OS X zusammengestellt. Diese Spiele sind komplett kostenlos zu spielen, also zögern Sie nicht, ein Stück der Action zu bekommen! Testen Sie diese im Online casino ohne Registrierung!

Top Mac OS X Casino Spiele

Wheel of Fortune Slots – Als diese Version ihr Debüt feierte, schaffte sie es, die Lücke zwischen Spielshows und Pokies zu schließen. Wheel of Fortune ist eine der populärsten Serien in seinem Genre, und dieses Release setzt ihr Erbe fort. Bei der Umsetzung dieser beliebten TV-Show auf die Walzen hat das Game Show Network keine Kosten gescheut. Während diese Liebe zum Detail beeindruckend ist, ist es die schiere Menge an Optionen, mit denen Wheel of Fortune Slots wirklich glänzt. Durch die Einbeziehung von Dutzenden von Variationen wurde sichergestellt, dass Wheel of Fortune auch nach Monaten des Spielens frisch bleibt. Abgesehen vom Hauptspiel können die Benutzer zwischen einer atemberaubenden Anzahl von Themen wählen. Die Entwickler überhäufen diesen Hit auch immer mit regelmäßigen Updates, also verpassen Sie diesen zeitlosen Klassiker nicht!

Wizard of Oz Casino Slots – Als Zynga Inc. dieses Projekt in Angriff nahm, schufen sie versehentlich ein Meisterwerk. Durch die Einbeziehung aller Features, die die Zuschauer liebten, wird dieses Spiel auf den Walzen zum Leben erweckt. Der Spieler kann Dorothy, die Vogelscheuche, den Blechmann und den feigen Löwen auf ihrer Reise durch die Yellow Brick Road begleiten. Jedes Spiel ist nicht nur voller Geheimnisse, sondern schaltet auch das Potenzial für Boni und überdimensionale Gewinne frei. Benutzer können freigeschaltete Casino-Maschinen an ihre Freunde schicken, was dem Spiel ein soziales Element verleiht. Dies ist eine der beliebtesten Zynga-Veröffentlichungen aller Zeiten, also tauchen Sie ein in dieses fesselnde Abenteuer!

Monopoly Slots – Durch die Vereinigung von strategischen Investitionen und spaßigem Gameplay hat Phantom EFX das Beste aus beiden Welten geschaffen. Spieler können ihre Grundstücke ausbauen, was mehrere Einnahmequellen schafft, um kostenlose Münzen zu erhalten. Zusätzlich zu den aufregenden Aufgaben und Quests können sich die Spieler auch an verschiedenen Monopoly-Spielautomaten austoben. Diese lustigen Unterhaltungsmöglichkeiten helfen den Spielern, in den begehrten Tycoon-Modus aufzusteigen. Dieses Spiel beinhaltet alles, was Fans an dem Brettspiel geliebt haben und noch mehr, also genießen Sie eine neu gestaltete Version dieses Klassikers!