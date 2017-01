Wie wir bereits berichteten, wird Apple das neue Mac Book Ende Oktober präsentieren. Nun steht laut recode der Termin für die Präsentation fest. Am 27. Oktober diesen Jahres wird Apple das neue Mac Book pro vorstellen. Dies wird wohl Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft haben.

Wie bereits von verschiedenen Seiten vermutet, wird das neue Mac Book Pro von Apple noch in diesem Oktober vorgestellt. Nun berichtet auch recode, dass der 27. Oktober als Datum für die Keynote gilt. Dies will man aus unterrichteten Quellen erfahren haben. Somit ist in den nächsten Tagen mit einer Einladung und damit einer offiziellen Bestätigung des Termins zu rechnen.

Uns erwartet die Vorstellung des neuen Mac Book Pro mit der OLED Funktionstaste, ein modifiziertes Mac Book Air 13, sowie der Produktionsstop des Mac Book Air 11. Wie so häufig in den letzten Jahren werden wir von den Neuerungen nicht überrascht sein.

Mac Books als Zugpferd für das Weihnachtsgeschäft

Fraglich sind allein die Preise und der Verkaufsstart. Letzteres könnte eine entscheidende Bedeutung im Weihnachtsgeschäft für Apple bedeuten. Soweit die neuen Mac Books noch in diesem Jahr in den Handel kommen, davon ist bei einer Präsentation ende Oktober auszugehen, kann sich das Unternehmen aus Cupertino auf ein florierendes Weihnachtsgeschäft einstellen.

Entgegen der Vergangenheit präsentiert Apple keine Verkaufszahlen für das neue iPhone 7 und iPhone 7 Plus.Insbesondere wegen der nicht großen optischen Veränderung der iPhone 7 Reihe gegenüber dem iPhone 6 oder 6s werden die Verkaufszahlen des iPhone 7 eher schwächer als bei den Vorgängern erwartet. Da kommen die neuen MacBook Modelle gerade recht. Hier wird Apple insbesondere mit dem neuen Mac Book Pro punkten, sofern man den Gerüchten glauben schenken kann.

Liebhaber des leistungsstärksten MacBooks lechzen gerade zu nach einer essentiellen Veränderung, wurden in den letzten Jahren stets nur Modifizierungen des Mac Book Pro vorgenommen. Jedenfalls wird wohl aus dem heißen Herbst für Apple Kunden ein glühender Winter.